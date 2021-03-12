Россияне стали покупать меньше шампанского, шоколада и клубники

Спрос на шампанское, шоколад и клубнику снизился в России в период с 1 по 8 марта по сравнению с прошлым годом. Об этом заявили аналитики компании «Такском».

Результаты их исследования оказались в распоряжении RT.

Средняя цена на конфеты в марте этого года оказалась на уровне прошлого года и составила 228 рублей. Продажи этих сладостей упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Шоколад в первый месяц весны стоит около 105 рублей. Таким образом, цена выросла на 9%, а спрос снизился на 28%. Торт в марте 2021 года можно купить примерно за 675 рублей. Эксперты заявили, что его цена выросла на 11%, а продажи упали на 8%. Средняя цена на клубнику, по данным аналитиков, сейчас составляет 995 рублей.

«Цена выросла на 30%, продажи упали на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отметили в ОФД «Такском».

Средняя цена на шампанское — 431 рубль. Она увеличилась на 2%, а спрос снизился на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Цветы в этом марте в среднем стоят 845 рублей. Получается, что их цена увеличилась на 37%, а продажи — на 16%. Всего эксперты ОФД «Такском» проанализировали более 27,5 миллиарда кассовых чеков.

Во время масленичной недели специалисты подсчитали, что средний чек на покупку продуктов для приготовления блинов вырос на 3%.