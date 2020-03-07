Россияне стали меньше покупать пиво перед 8 Марта

Несмотря на всю любовь к пиву, перед 8 Марта мужчины чаще покупают именно вино. Опрос выяснил, что в обычные дни этот алкогольный напиток приобретают 15% мужчин. С приближением праздника показатель подскакивает до 24%.

Сервис Rate&Goods провел исследование, согласно которому россияне чаще всего из алкоголя покупают пиво, водку и вино. При этом пиво предпочитают 62% женщин и 63% мужчин.

«В предпраздничные и праздничные [дни] и женщины, и мужчины резко утрачивают интерес к пиву: доля этого напитка упала на 14% (среди мужчин) и 11% (среди женщин) соответственно, хотя обычно именно пиво занимало самую значимую долю среди покупаемого алкоголя», — приводит РИА «Новости» результаты исследования.

Если говорить о вине, то тут спрос, наоборот, вырос. Если в обычные дни 15% мужчин покупали вино, то перед 8 Марта стало уже 24%. Женщины тоже выбирают на свой праздник именно вино. Показатель вырос с 16 до 29%.

Водку на Международный женский день тоже покупают, но прирост незначительный. Перед праздниками этот алкоголь предпочитают 11% — рост всего на один процент. Доля среди мужчин снижена с 10 до 9%.

Попали в исследование и коньяк с шампанским. В обычные дни их предпочитают 2,8% россиян, а на 8 Марта — 5,2%. Игристый напиток выбирает всего 1% людей в непраздничные дни и 5% — в праздничные.

Как рассказали в Роскачестве, если вы выбрали розовое вино, то хранить его лучше вдалеке от попадания солнечных лучей. Перед употреблением эксперты советуют хорошенько охладить алкогольный напиток.