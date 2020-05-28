Россияне стали лучше разбираться в финансовой сфере

Специалисты провели исследование и выяснили уровень финансовой грамотности россиян. Оказалось, что в 71 из 85 регионов этот показатель вырос к концу 2019 года. Лидерами стали Республика Коми, Калининградская и Кировская области.

В исследовании уровня финансовой грамотности участвовали 85 тысяч россиян из всех регионов страны. Эксперты использовали индекс финансовой грамотности, который показывает способность человека к разумному управлению личными деньгами. Индекс измеряли от одного до 21 балла. Если в 2018 году он составлял 12,12 балла, то в 2019-м вырос до 12,37 балла.

Кроме того, стало больше и россиян с высокими показателями финансовой грамотности. В прошлом году таких людей было 12,4%, а годом ранее — 9,7%. Как выяснили специалисты, лучше всего в сфере финансов разбираются мужчины и женщины от 30 до 45 лет. При этом женщины более финансово грамотны, чем мужчины. Хотя представители сильного пола лучше понимают свойства вкладов, займов, инфляции и так далее. Хуже всего денежная грамотность дается неработающим студентам и пенсионерам.

«Я очень рад, что регионы уделяют такое значительное внимание финансовой грамотности. В нынешнее непростое время люди очень заинтересованы в изучении вопросов оптимизации кредитной нагрузки, правил получения социальных льгот, получении информации о действенных способах сохранения семейного бюджета», — подчеркнул замминистра финансов Алексей Моисеев.

После подведения итогов исследования в тройку лидеров по финансовой грамотности вошли Республика Коми, Калининградская и Кировская области. В категорию «Прогресс года» включили Адыгею, Бурятию, Татарстан, Тыву, Удмуртию и другие регионы страны.

Исследование проводили в рамках проекта Минфина и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования». Оператором выступил Аналитический центр НАФИ.