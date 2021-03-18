Россияне стали лучше платить за вывоз мусора

Жители России и компании стали лучше платить за вывоз мусора, чем в 2019, когда стартовала мусорная реформа. Собираемость платежей в 2020 году выросла на 8%,

За прошлый год, по данным Российского экологического оператора (РЭО), вывоз мусора оплачен на 85,7%. Годом ранее собираемость зафиксировали на уровне 77,7%.

Лучше всех мусорная реформа показала себя в Центральном федеральном округе. Большинство жителей и компаний предпочитают платить за вывоз мусора вовремя, собираемость платежей достигла 92,41%. На 3,36% уступает Уральский федеральный округ, на третьем месте — Приволжский федеральный округ. Там собираемость платежей достигла 88,51%. В Северо-Западном ФО процент собираемости составил — 87,05, в Сибирском — 85,66%, в Южном — 79,34%, в Дальневосточном — 70,26%, а в Северо-Кавказском — 65,4%.

В 27 регионах России население и компании оплатили платежи более чем на 90%, в 32 субъектах России вывоз мусора оплачен на не менее 80%. В 21 субъекте платежная дисциплина составила менее 80%.

Лидером среди региональных операторов, по данным РЭО, стало чукотское предприятие «ЖКХ БМР». Они добились собираемости платежей на 99,81%. Затем томский «Транссиб», их услуги оплачены на 99,66%, «Ремондис Саранск» из Мордовии — на 99,6%, амурский «ЖЭУ» — на 99,59% и оператор из Алании «Чистый город», где собираемость платежей достигла 99,55%.