Россияне стали лучше относиться к Западу

Две трети россиян предпочли тратам накопление сбережений Подробнее

Каждый десятый респондент считает отношения между РФ и США враждебными. Еще 4% полагают, что также развивается ситуация и с ЕС. Хорошим диалог между Вашингтоном и Москвой назвали 4% опрошенных. Также 9% оптимистично настроены и относительно взаимодействия России с ЕС.

При этом, по данным последнего опроса, 42% жителей России положительно относятся к Соединенным Штатам. В мае 2019 года так ответил только 31% респондентов. Противоположной точки в настоящее время придерживаются 44% опрошенных. Четыре месяца назад таких людей было больше — 52%.

Еще половина граждан РФ хорошо относятся к Евросоюзу, в мае подобным образом ответили 37%. О негативном отношении в настоящее время заявили 44%, весной — 34%.

В частности, 61% россиян положительно относится к Германии. По данным опроса, 40% оценили существующие российско-германские отношения как напряженные и прохладные. Почти столько же (39%) считают их нормальными. То, что у России и Германии налажен дружественный диалог, заявили 14%. И только 1% респондентов сказал, что отношения между Москвой и Берлином носят враждебный характер.

Специалисты проводили опрос с 22 по 28 августа 2019 года. В нем участвовали 1608 совершеннолетних россиян.