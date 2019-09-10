  • Россияне стали лучше относиться к Западу

    10 сентября 2019, 09:35

    Наза Салех Захи

    Две трети жителей России (67%) считают российско-американские отношения прохладными и напряженными. Примерно такого же мнения (55%) россияне придерживаются и относительно диалога с Евросоюзом. Однако в целом жители РФ стали лучше относиться к Западу. Об этом говорят результаты опроса «Левада-Центра». Исследование оказалось в распоряжении «Интерфакса».
    Россияне стали лучше относиться к Западу

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    Каждый десятый респондент считает отношения между РФ и США враждебными. Еще 4% полагают, что также развивается ситуация и с ЕС. Хорошим диалог между Вашингтоном и Москвой назвали 4% опрошенных. Также 9% оптимистично настроены и относительно взаимодействия России с ЕС.

    При этом, по данным последнего опроса, 42% жителей России положительно относятся к Соединенным Штатам. В мае 2019 года так ответил только 31% респондентов. Противоположной точки в настоящее время придерживаются 44% опрошенных. Четыре месяца назад таких людей было больше — 52%.

    Еще половина граждан РФ хорошо относятся к Евросоюзу, в мае подобным образом ответили 37%. О негативном отношении в настоящее время заявили 44%, весной — 34%.

    В частности, 61% россиян положительно относится к Германии. По данным опроса, 40% оценили существующие российско-германские отношения как напряженные и прохладные. Почти столько же (39%) считают их нормальными. То, что у России и Германии налажен дружественный диалог, заявили 14%. И только 1% респондентов сказал, что отношения между Москвой и Берлином носят враждебный характер.

    Специалисты проводили опрос с 22 по 28 августа 2019 года. В нем участвовали 1608 совершеннолетних россиян.