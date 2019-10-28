Россияне стали копить на старость и отказываться от развлечений

Жители России стали меньше откладывать на развлечения. Приоритеты сограждан изменились за два года — люди стали копить на старость и образование.

Как сообщил РБК со ссылкой на данные исследования Аналитического центра НАФИ, накопления есть у трети россиян. Сбережениями уже считают сумму, которая составляет 100 тысяч рублей.

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Большинство россиян копят деньги не на развлечения или что-то материальное. 43% принявших участие в исследовании россиян делают накопления «про запас» и не называют конкретной цели. Доля таких людей за два года снизилась на 9%.

Количество людей, которые откладывают на старость, напротив, увеличилось с 16% до 25%.

Два года назад вторым по популярности ответом на вопрос о целях накоплений был вариант — съездить куда-нибудь отдохнуть. Теперь так отвечают лишь 20% респондентов.

На ремонт квартиры или дома откладывают 17% россиян, на недвижимость — 16%, на образование — 14%, на автомобиль — 12%.

Специалисты Аналитического центра НАФИ объясняют возросшее количество россиян, которые откладывают на старость, снижением покупательной способности и низким ожиданием помощи от детей и со стороны социального окружения.