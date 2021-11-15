Интерес россиян к Всемирному дню шопинга привел к тому, что 11–12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах повысился в два раза по сравнению с акцией прошлого года. Кроме того, увеличилось и число посетителей — в 1,5 раза. Об этом стало известно из исследования специалистов компании «МегаФон», проведенного с помощью инструментов Big Data.

В основном потенциальные покупатели интересовались ассортиментом маркетплейсов — на их сайтах за время распродажи отметились 86% интернет-пользователей. Наибольший прирост покупателей у AliExpress — аудитория маркетплейса стала больше на 135%, если сравнивать статистику во время акции с обычным днем ноября. На второй и третьей позиции Ozon (рост 74%) и «СберМегаМаркет» (51%).

Наиболее популярная категория товаров — одежда и обувь, ею интересовались 57% пользователей из России, 13% — бытовой техникой и электроникой, 6% — книгами, 5% — товарами для детей.

Больше всего покупателей было из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода. В Северо-Кавказском федеральном округе мобильный интернет-трафик увеличился в три раза, а в Южном федеральном округе — в 2,5 раза.