Россияне стали хуже выплачивать жилищные ссуды

Россияне стали хуже выплачивать ипотечные займы. Так в мае количество просроченных ссуд этого вида кредитования выросло на 36% — до 79 тысяч по сравнению с мартом.

При этом более 44% из общего числа неоплаченных жилищных кредитов имеют малый срок — до месяца, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данных бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

В первую десятку российских регионов по росту числа просрочки вошли Дагестан, Чечня, Москва, Рязанская область, Краснодарский край, Ингушетия, Крым, Ставропольский край, Республика Адыгея и Санкт-Петербург.

По мнению экспертов, ухудшение платежной дисциплины может быть связано с падением доходов из-за карантинных мер. При этом специалисты ожидают усиления этой тенденции в течение следующих месяцев. В Центробанке же придерживаются других прогнозов. Регулятор считает, что все восстанавливается на докризисный уровень.

Более половины граждан России пессимистично настроены в отношении своего благосостояния в этом году. 36% ждут, что их финансовое состояние немного снизится, а 27% ожидают существенных ухудшений.