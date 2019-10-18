Россияне стали есть слишком много яиц

Несмотря на всю пользу яиц, существует определенная норма их потребления. Оказалось, что жители России ее не соблюдают и едят в течение года на 20 яиц больше, чем требуется. Страна уже обогнала США и Европейский союз, выяснили аналитики Sberbank CIB.

«Россияне едят слишком много яиц — на 8% больше, чем предполагает рациональная норма. На протяжении последних 10 лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год и составило 280 штук», — пишет Forbes.

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Сейчас каждый человек должен съедать в год не более 260 яиц. Таким образом россияне потребляют на 20 штук больше, чем рекомендуют специалисты.

Как сообщили эксперты, жители США в год едят 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России. Страны Европейского союза тоже не так сильно жалуют этот продукт. Там потребление находится на уровне 210 штук в год, что на 33% меньше, чем в РФ.

Несмотря на высокое число, россиянам пока не удалось обогнать китайцев, которые едят по 300 яиц. Издание отмечает, что в КНР находится крупнейший мировой рынок яиц.