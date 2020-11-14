Россияне стали есть меньше сладкого на удаленке

«Среди продуктов с добавленным сахаром клиенты „СберМаркета“ чаще всего покупают различные сладости. В апреле–мае они были в половине заказов, а осенью 2020 года доля печенья, вафель, конфет упала до 40%. Таким образом, процент людей, которые на удаленке потребляют сладости с добавленным сахаром, стал меньше», — приводит агентство текст исследования.

Около 30% заказов содержат продукты с натуральным сахаром — фрукты. Спад был летом, когда россияне покупали свежие фрукты на рынках. В 13% заказах есть мюсли и сухофрукты, а в 20% — соки.

Ученые объяснили, почему зимой россияне впадают в пищевую зависимость. Они связали повышенный аппетит с коротким световым днем и сезонным изменением привычек.