Россияне стали есть меньше шоколада

В прошлом году россияне переключились с шоколада на более дешевую кондитерку. Потребление лакомства из какао-масла сократилось на 10% до шести килограммов в год.

«Снижение потребления шоколада в 2020 году объясняется как частичным переключением спроса на более дешевые содержащие шоколад сладости, так и на другие, более питательные продуктовые категории с содержанием муки и сахара. <…> В ближайшие годы потребление шоколада в России будет находиться в диапазоне шесть-семь килограммов в год на душу населения», — приводит «Интерфакс» слова руководителя Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрея Дальнова.

По данным экспертов ЦОЭ, производство шоколада в нашей стране по итогам прошлого года снизилось на 9% до одного 1 миллиона тонн. Кондитерские заводы перешли с более дорогих ингредиентов на более дешевые: в 2020 году импорт какао-масла снизился на 6%, а импорт какао-бобов вырос на 6%. Эти ингредиенты в России не производят.

На прошлой неделе врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, что самый полезный шоколад — горький. В нем содержится не менее 75% какао-бобов. По словам врача, лучшая начинка для него — это орехи.