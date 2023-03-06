Общество 06 марта 2023, 04:44 Россияне стали чаще жаловаться на услуги дезинфекторов «Известия»: в России в 1,5 раза выросло число жалоб на некачественные услуги дезинфекторов РИА «Новости»

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Число жалоб на некачественные услуги дезинфекторов выросло в полтора раза за последние три года в России. Людей не устраивает, что специалисты нарушают меры безопасности при фасовке ядов, работают без спецзащиты и снаряжения, написали «Известия».

Это связано с увеличением числа непрофильных организаций, которые оказывают такие услуги. В результате из-за непрофессионализма страдают обычные люди. Примером тому служит отравление шести человек 2 марта в подольском торговом центре после проведенной дезинсекции. Днем в магазине на первом этаже травили тараканов, после чего плохо стало жильцам дома.

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А в сентябре 2021 года несколько москвичей умерли после отравления арбузами, купленными в магазине «Магнит» на Совхозной улице. На продуктах нашли следы вещества, используемого при санобработке.

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Работа с ядовитыми препаратами требует не только специального оборудования, но и особых знаний и навыков, отметили в Роспотребнадзоре. Исправить ситуацию должно лицензирование. Законопроект, регулирующий эту сферу, Госдума планирует принять уже в апреле.

В случае одобрения документа деятельность дезинсекторов начнут регулировать с 1 марта 2024 года. С 1 марта 2025 года на осуществление таких услуг придется получать лицензию. Нарушителям грозят штрафы до 200 тысяч рублей для юрлиц и до 10 тысяч рублей для физлиц.

В конце января в Люблинском суде состоялось судебное заседание по делу дезинсектора магазина «Магнит», которого обвинили в гибели людей после употребления арбузов. Его обвинили в гибели пожилой женщины и ее внучки.