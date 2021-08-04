Россияне стали чаще заваливаться из-за новых экзаменов на права

Новые правила приема экзамена на права значительно сократили процент тех, кто проходит испытания с первого раза. Люди с плохой подготовкой путаются в постоянно меняющихся условиях дорожного движения. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, с апреля только 13% будущих водителей смогли сдать экзамен с первого раза.

«Слабо подготовленные кандидаты демонстрируют дезориентацию при управлении транспортным средством в постоянно меняющихся условиях движения, что провоцирует совершение типичных ошибок», — рассказали «Коммерсанту» в МВД.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева считает, что жизнь желающим получить водительские права усложнила новая система оценок. По ее словам, штрафные баллы теперь начисляют за естественные ошибки для новичков. После этого, подчеркнула собеседница, люди выстраиваются в очереди на пересдачу, процесс затягивается на несколько месяцев, и за это время все знания и навыки улетучиваются. Им приходится доучиваться за дополнительные деньги.

Новый регламент приема экзамена на права вступил в силу в апреле 2021 года. Теперь это единое практическое испытание без деления на «площадку» и «город». Первоначальные навыки вождения сейчас проверяют на городских улицах в условиях реального движения, а к маршруту нельзя подготовиться заранее, так как его держат в секрете.

Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) предложил правительству включить правила дорожного движения в единый государственный экзамен.