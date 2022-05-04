Россияне стали чаще закупаться в секонд-хендах

Количество покупателей в секонд-хендах выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Газете.ru» рассказал владелец одного из таких магазинов Дмитрий Симонов.

«В середине марта был всплеск покупательской активности. Сравнивая с прошлым годом, есть рост и количества покупателей, и покупок в районе 20%», — рассказал он.

Он отметил, что в секнд-хенды поставляют вещи брендов, которые сейчас ушли с российского рынка — их привозят из США. Этим объясняется рост количества покупателей.