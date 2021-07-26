Россияне стали чаще закупаться онлайн из-за пандемии и жары

В начале этого лета в России увеличились объемы онлайн-продаж. Аналитики связывают это с новой волной пандемии и с аномальной жарой. Об этом написал RT со ссылкой на исследование специалистов платежного сервиса CloudPayments.

В июне и июле объем продаж российских интернет-магазинов вырос на 16%. Больше всего увеличился спрос на доставку продуктов и предметов первой необходимости. Эксперты связывают это с пандемией — люди стали чаще заказывать продукты из-за введенных ограничений. А для тех, кто находится на карантине, онлайн-шопинг вообще становится единственным способом совершать покупки.

Кроме того, исследование показало, что во время аномальной жары среди россиян вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы.

«Продажи климатической техники стимулирует как жаркая погода, так и возврат офисных сотрудников на удаленный режим работы. За первые десять дней июля также наблюдается рост спроса на мороженое и прохладительные напитки», — рассказали специалисты.