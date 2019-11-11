Россияне стали чаще выбирать крупу вместо овощей

По данным GfK, продажи овощей за 2019 год сократились до 12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах. Россияне заменили эту сельхозпродукцию на крупы — их продажа выросла на 1,3%. Помидоров стали продавать меньше на 3,1%, огурцов — на 1,4%, картофеля — на 5,8%, репчатого лука — на 3,2%, сладкого перца — на 6,9%, а капусты — на 12,3%.

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Специалисты исследовательской компании связали падение спроса на овощи с ростом цен на них. С 2014 года продукция аграриев в среднем подорожала на 22%. Средняя стоимость помидоров в России сейчас составляет 98 рублей за килограмм, а огурцов — 91 рубль за килограмм. Из-за этого соотечественники переключились на крупы.

Согласно подсчетам компании Nielsen, c июня 2018 года по июль 2019-го продажи круп выросли на 1,3% в натуральном выражении. В деньгах — на 9,1%. Производители овощей пока на сокращение спроса никак не отреагировали. Предприятия продолжают наращивать выпуск своей продукции в рамках курса импортозамещения.