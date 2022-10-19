Россияне стали чаще учить восточные языки | 360°

Общество 19 октября 2022, 18:58 Россияне стали чаще учить восточные языки

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Среди россиян повысился интерес к изучению восточных языков. Какие языки сейчас могут пригодиться в жизни, рассказал сайт РИАМО.

Статистика показывает, что спрос на услуги репетиторов турецкого языка вырос на 100%, китайского на 79%, а арабского на 41% (исследование сайта по поиску специалистов «Профи»).

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Сейчас недостаточно одного знания языка, чтобы найти хорошую работу. Однако язык может стать хорошим дополнением к другим навыкам сотрудников. Например, китайский язык будет полезен специалистам по организации цепочек поставок и менеджерам по закупкам. Россия строит торговое партнерство и с арабскими странами, поэтому арабские языки могут пригодиться тем, кто работает в международной торговле.

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