Россияне стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами

Выросло количество россиян, которые сталкивались с нелегальными кредиторами. Об этом сообщил онлайн-сервис кредитования IDF Eurasia.

Специалисты провели опрос и выяснили, что за последний год этот показатель вырос с 16% до 18%. Всего в исследовании поучаствовали 5,1 тысячи человек в возрасте 18-60 лет из разных регионов.

«Тех, кто не имеет личного опыта, при этом у них есть знакомые, друзья или родственники, у которых подобный опыт был, тоже стало больше — 29% против 26% годом ранее», — уточнили авторы исследования.

Также выросло число тех, кто знает о существовании нелегальных кредитных организаций из СМИ. Было 33% — стало 37%.

При этом сократилось количество людей, кто не слышал о них ни разу: с 22% до 14%.

За последний год расширилась и география таких кредиторов. Раньше их скопления были только в крупных городах, теперь же они распределены по регионам более равномерно.

Ранее эксперт по личным финансам Эрик Розенфель рассказал, что кредитоманию, то есть, желание бесконечно брать кредиты на новые покупки, можно считать настоящей болезнью.