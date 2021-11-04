Россияне стали чаще снимать большие суммы наличных

Аналитики провели исследование и выяснили, что за минувшие три квартала россияне стали чаще снимать и вносить в банкоматы крупные суммы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на банк «Русский стандарт».

Эксперты изучили обезличенные операции в банкоматной сети банка за три квартала 2021 года, а также за аналогичный период прошлого года.

«По данным банка, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года средний чек снятия вырос на 17% и составил 26 243 рубля, а внесения — на 12% и составил 10 394 рубля. По-прежнему в приоритете у россиян внесение, а не снятие наличных через банкоматы», — рассказали в пресс-службе.

Эксперты предположили, что россияне чаще вносят деньги, чем снимают из-за растущей популярности безналичных переводов. Исследование показало, что через банкоматы россияне часто пополняют счета для дальнейших переводов друзьям и близким или для платежей по кредитам.

Финансовый аналитик Сергей Макаров ранее рассказал о видах личного банкротства. Долги россиян по кредитам достигли суммы 23,9 триллиона рублей. По его словам, сложившаяся ситуация может привести к массовому банкротству заемщиков.