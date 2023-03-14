Общество 14 марта 2023, 12:00 Россияне стали чаще сдавать бытовую технику на гарантийный ремонт «Коммерсант»: в России выросло число обращений за гарантийным ремонтом бытовой техники РИА «Новости»

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В России выросло число обращений по гарантийному ремонту бытовой техники, сообщил «Коммерсант». По данным издания, с конца февраля прошлого года прирост гарантийных случаев составил 20%.

Издание напомнило, что ряд иностранных производителей бытовой техники ограничили поставки в Россию, рынок начал в итоге смещаться в сторону отечественной и китайской продукции.

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По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, количество поломок и брака у российских и китайских брендов немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники, поэтому число гарантийных случаев действительно могло подрасти.

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Гендиректор «Сети компьютерных клиник» Александр Федоров также указал, что на фоне роста доли китайской электроники количество брака малой бытовой техники увеличилось. Также он обратил внимание, что сервис у компаний КНР ниже, чем у брендов, которые покинули российский рынок.

По информации газеты, чаще всего покупатели возвращали на гарантийное обслуживание мультиварки, мясорубки, пылесосы и парогенераторы.