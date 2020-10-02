Россияне стали чаще разводиться в августе

Количество разводов в России выросло в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 8,7%. Число женатых пар, которые решили расторгнуть брак, достигло 57 994. При этом в августе 2019-го года их количество было меньше на 4618 пар. За указанный месяц прошлого года развелись 53 376 супругов.

За август 2020-го года в стране зарегистрировали 116,9 тысяч браков. По сравнению с прошлым годом, количество пар, которые решили официально оформить свои отношения, сократилось на 16 296. В 2019 году в августе россияне сыграли свадьбу 133 217 раз.

Ранее Росстат сообщил о количестве россиян, которые скончались от коронавируса в августе. По данным службы государственной статистики, новый тип инфекции стал основной причиной смерти 3222 пациентов. Еще в 641-м случае коронавирус мог стать основной причиной гибели пациентов, однако врачи его не идентифицировали.