Россияне стали чаще просить о помощи соседей и коллег

За время действия ограничительных мер и режима самоизоляции вырос процент россиян, готовых обратиться за помощью к соседям и коллегам. К таким выводам пришли специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Сотрудники центра сравнили результаты опросов, которые проводились в апреле и августе, пишет РБК. В рамках исследования россиян спрашивали, к кому бы они обратились за помощью во время самоизоляции. Оказалось, что больше всего выросло доверие к соседям. Если в апреле было 18%, то в августе стало уже 27%. К коллегам обратились бы 28% респондентов, хотя раньше было только 23%. К государству же уровень доверия составил 32% в апреле и 34% — в августе.

Но большинство граждан, а именно 75%, уверены, что именно государство и соцслужбы должны помогать в самоизоляции. При этом о реальной помощи заявили только 34% опрошенных. Все остальные не увидели поддержки от государства. Помощи от родных и близких ждут 55% людей, а настоящую поддержку от них получили 60% россиян. Еще 47% респондентов надеются на помощь от волонтеров. За время пандемии волонтеры помогли 45% опрошенных.

Кроме того, в августе 7% россиян заявили, что обратились бы к общественным организациям. Раньше количество таких людей находилось на уровне 5%. Также 6% ожидали бы помощи от благотворительных фондов (4% — в апреле), 5% пошли бы в церковь или к членам религиозной общины (3% — в апреле), а 3% обратились бы за помощью к членам своей национальной общины (1% — в апреле).