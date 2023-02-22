Общество 22 февраля 2023, 15:22 Россияне стали чаще проявлять гражданскую активность ВЦИОМ: гражданское участие, содействие и помощь стали новой социальной нормой для россиян РИА «Новости»

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Гражданская активность стала новой социальной нормой для россиян. Об этом заявил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. Его процитировал ТАСС.

Во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Мамонов отметил, что за минувший год в стране поменялось само общество.

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«Это прежде всего касается гражданского активизма, гражданского участия. Это стало новой социальной нормой — участие, помощь, содействие», — сказал он.

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По его словам, на сегодняшний день порядка 55% населения говорят о том, что помогают жителям новых регионов страны и российским бойцам. Эти данные собрали специалисты по итогам ежедневных телефонных опросов ВЦИОМ.

Еще около 80% респондентов готовы оказывать свою помощь. Все это говорит о единстве общества, его консолидации и разделении тех задач, которые стоят перед страной, подчеркнул Мамонов.

Порядка 57% опрошенных заявили, что их устраивает нынешняя жизнь. Около 59% респондентов признали, что сами несут ответственность за свою жизнь, «и, как следствие, за жизнь страны».

В середине февраля ВЦИОМ по результатам очередного опроса заявил, что уровень доверия Путину среди россиян составил более 79%.