Общество 25 апреля 2023, 11:02 Россияне стали чаще пользоваться услугами клининговых компаний «Авито Услуги»: генеральная уборка в квартире обойдется в 4,5 тысячи рублей

Читать 360tv в

В России за последние годы резко вырос спрос на услуги клининга. Генеральная уборка в квартире в среднем обойдется в 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщил сайт РИАМО со ссылкой на данные платформы «Авито Услуги».

Только за прошлый год спрос на услуги уборки вырос сразу на 38% по отношению к 2021 году. Чаще всего к клининговым компаниям обращаются в Москве, Красноярске, Самаре, Екатеринбурге.

Реклама

За 4,5 тысячи рублей исполнитель пропылесосит, проведет влажную уборку и наведет порядок в квартире. За 1,8 тысячи рублей можно очистить от загрязнений ковры, а за две тысячи рублей — вывести с мебели пятна. Мойка одного окна обойдется заказчику в 500 рублей.

В целом стоимость уборки зависит от объема и сложности работ. Исполнитель должен заранее ознакомиться с информацией о заказе, говорится в сообщении платформы.