Россияне стали чаще пользоваться сервисами доставки еды

В Росии по сравнению с прошлым годом вырос спрос на доставку еды и продуктов. Об этом написал RT со ссылкой на исследование IT-компании «Такском».

Спрос на доставку продуктов в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 23%, а спрос на доставку готовой еды увеличился на 41%.

Также россияне стали часто заказывать через интернет одежду и обувь — спрос на доставку вещей вырос на 45%.

В компании, проводившей исследование, предположили, что это связано с опасением людей выходить из дома в пандемию, а также с системой QR-кодов, которая ненадолго была введена в июле в некоторых регионах.