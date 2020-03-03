Россияне стали чаще получать образование онлайн

Только по итогам 2019 года российский рынок онлайн-образования достиг 45–50 миллиардов рублей. В отчете говорится, что рост этого сегмента составляет 20-25% в год. Таким образом, в 2020 году он может достичь отметки в 55-60 миллиардов рублей.

Половину всего российского EdTech-рынка (а именно 22–25 миллиарда рублей) занимает дополнительное образование для взрослых, включая изучение иностранных языков.

Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский считает самым перспективным сегментом рынок изучения английского языка. При этом он отмечает, что хоть в целом рынок и обладает большим потенциалом, но «все еще не сформировался в самостоятельную отрасль и находится на начальной степени развития».

В числе проблем рынка онлайн-образования эксперты отмечают снижение активности венчурных фондов и инвесторов.