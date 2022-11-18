Общество 18 ноября 2022, 16:20 Россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде Thailand-Real.Estate: россияне на 11% чаще стали покупать жилье в Таиланде

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Спрос среди россиян на недвижимость в Таиланде вырос в октябре на 11% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Thailand-Real.Estate.

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По данным сайта «Дни.ру», за последние три месяца популярность жилья в этой стране постоянно увеличивается. Относительно с августа 2022 года число россиян, желающих его приобрести, выросло на 132%. Больше всего обращений поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.