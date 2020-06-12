Россияне стали чаще покупать товары с национальной символикой перед 12 июня

Интерес покупателей к товарам с национальной символикой с 1 по 10 июня вырос на 40% по сравнению с последней неделей мая. Самыми популярными товарами стали флаги и значки с российским триколором. Их покупали в полтора раза чаще, чем в конце мая.

Заказы футболок с российскими символами выросли на треть. Самым большим спросом пользовались модели с российским флагом и изображением медведя.

Покупатели Ozon начали интересоваться товарами с символами России еще в конце мая. Самыми популярными заказами стали флаги и воздушные шарики. Их продажи с 27 мая по 8 июня выросли в пять раз.

В первую неделю июня выросли продажи обложек на паспорт, фляг и чехлов для телефона, а также товаров для дома. Все, конечно, с патриотической символикой. Также в преддверии 12 июня покупатели стали чаще заказывать книги по истории России. Рост продаж по отношению к годовым показателям составил 146%. Спрос вырос как на историческую литературу, так и на детские энциклопедии.

День России — это прежде всего праздник, который не может обойтись без пиротехники. С конца мая спрос на фейерверки и хлопушки вырос на 127% к годовым показателям. Чаще всего россияне покупают хлопушки с разноцветными конфетти, которые рассыпаются после запуска.

В этом году День России выпал на пятницу. В стране официальный выходной. С праздником россиян поздравила пилотажная группа «Первый полет». В небе пилоты вывели надпись: «Мы Россия! Мы вместе!».