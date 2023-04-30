Общество 30 апреля 2023, 15:51 Россияне стали чаще покупать товары для свадьбы Moneyplace: продажа нарядов для свадеб на маркетплейсе Wildberries выросла в пять раз РИА «Новости»

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Рост покупок нарядов для свадебных торжеств, а также сопутствующих товаров на маркетплейсе Wildberries за год увеличился в пять раз. Об этом со ссылкой на исследование сервиса аналитики Moneyplace сообщила Lenta.ru.

Самыми популярными товарами в этой категории стали подарки для подружек невесты. Также россияне стали чаще покупать обувь для торжественных событий.

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Оборот в этой категории вырос за год с четырех миллионов рублей до 108 миллионов. Еще больший рост дохода оказался у продавцов свадебных платьев: с 17 миллионов до 168 миллионов рублей.

Но несмотря на рост в покупках, россияне стали экономить на торжественных мероприятиях. Об этом свидетельствует падение среднего чека во всех сегментах, кроме свадебных платьев, которые остались самыми популярным товаром из этого сегмента на маркетплейсе.