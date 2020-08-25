Россияне стали чаще покупать смарт-часы

В России резко возрос спрос на смарт-часы. Их покупают как для взрослых, так и для детей. В начале августа продажи таких товаров увеличились на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Интерес россиян проанализировали в IT-компании «Платформа ОФД», сообщил сайт RT со ссылкой на результаты проведенного исследования.

В период с 1 по 12 августа смарт-часов продали на 89% больше, чем в начале августа прошлого года.

В среднем на покупку «умных» часов и браслетов наши соотечественники тратят около 4,2 тысячи рублей. Сумма чека на 16% ниже прошлогодних значений.

Самыми популярными среди смарт-часов, судя по объему продаж, стали устройства на iOS. Востребованы и фитнес-браслеты на платформе Android, детские «умные» часы на этой же ОС с возможностью прослушивания и дистанционного контроля.

Благодаря последним упомянутым устройствам родители получают возможность отслеживать местоположение и историю перемещения ребенка. Если он вышел из разрешенной зоны, то взрослому придет уведомление. Кроме того, на таких часах есть кнопка SOS.

Эксперты заметили, что родители стремятся минимизировать потребление ребенком содержащегося в смартфонах контента и поэтому выбирают «умные» часы. В крупных городах спрос на них больше.

Во время исследования аналитики «Платформы ОФД» проанализировали свыше 26 миллиардов кассовых чеков.