Россияне стали чаще покупать онлайн бытовую технику и электронику

В марте в России наиболее ощутимо вырос онлайн-спрос на бытовую технику, электронику, сумки, рюкзаки и чемоданы. Также увеличились интернет-продажи детской одежды, товаров для животных, лекарств и продуктов. Результаты исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments опубликовал ТАСС.

Онлайн-оборот бытовой техники увеличился на 175%, средняя сумма покупки — на 38%, до 53 792 рублей. Оборот электроники в онлайн-магазинах вырос на 139%, средняя стоимость покупки достигла 12 328 рублей. Рост онлайн-оборота сумок, чемоданов и рюкзаков составил 70%, средняя сумма покупки выросла на 51% и приблизилась к 12 тысячам рублей. В пятерку лидеров также попали детская одежда (онлайн-оборот увеличился на 64%) и товары для животных (на 48%). Кроме того, в топ-10 оказались лекарства (рост на 43%), продукты (на 37%), косметика (на 28%) и другие группы товаров.

Аналитики сервиса связали итоги исследования с западными санкциями, предположив, что россияне спешат с важными покупками, опасаясь перебоев с поставками и роста цен.

Сосредоточившись на этих товарах, жители страны стали реже тратиться на ряд других. В период с 24 февраля по 24 марта снизились онлайн-продажи авиабилетов (на 64%), музыкальных инструментов (на 51%), номеров в отелях (на 45%), услуг парикмахерских и салонов красоты (на 28%).