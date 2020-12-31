Россияне стали чаще покупать к Новому году сладкие подарки, но реже мандарины

Эксперты сравнивали продажи с 1 по 29 декабря 2019 и 2020 годов. Средний чек за 500 граммов сладкого подарка составил 576 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году. При этом число покупок увеличилось на 107%.

Другие атрибуты новогодних праздников, наоборот, стали покупать хуже. В этом году россияне отдавали предпочтение искусственным елям на 10% реже, хотя в среднем стоимость на них упала на 10% и составила 2210 рублей.

Популярность теряет главный фрукт новогоднего стола — мандарин. Число покупок снизилось на 10%. Оранжевые цитрусовые в среднем в декабре 2020 года стоили 104 рубля за килограмм, это на 20% больше, чем в прошлом. Дороже обошлось россиянам и шампанское, в среднем игристое вино стоило 410 рублей, что на 21% выше, чем в декабре 2019 года. Многие решили от него отказаться, в результате число покупок шампанского уменьшилось на 20%.

Новогодние хлопушки с конфетти, салюты и петарды в среднем выросли в цене на 21%, на 10% и на 20% соответственно. Хлопушки покупали в этом году на 15% реже, салюты — на 10% реже. Люди отдали предпочтение петардам, поэтому их покупали чаще на 12%, чем в 2019 году.

Бенгальские огни также выросли в цене на 20%, а их продажи снизились на 6%.