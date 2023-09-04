Общество 04 сентября 2023, 11:42 Россияне стали чаще покупать добавки от похмелья «Коммерсант»: спрос на БАД от похмелья вырос на 55% в России Freepik

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Всплеск спроса на 55% на биологически активные добавки, применяемые при похмелье, произошел в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования компании DSM Group.

При этом денежный рост составил 90,4% и 165,4 миллиона рублей без учета НДС из-за подорожания препаратов. Больше всего спросом пользовались дешевые добавки. Самыми популярными поставщиками стали новосибирская компания «Биосан», «Продмаркет» и австрийская Ed.Haas. На их долю пришлось примерно 73% продаж в денежном выражении.

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По данным издания, спрос на биологически активные добавки будет расти. Основной поток продаж пойдет не через аптеки, а через маркетплейсы, у которых ниже требования. Кроме того, специалисты зафиксировали рост розничных продаж алкогольных напитков.

Ранее заслуженный врач России Александр Мясников указал на бесполезность БАДов. По его мнению, добавки содержат вещества, которые и так поступают в организм вместе с пищей. Он добавил, что с помощью БАДов россияне пытались заменить правильное питание.