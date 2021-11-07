Россияне стали чаще покупать бумажные книги

За 2021 год россияне стали чаще делать покупки в книжных магазинах. Количество приобретенной онлайн литературы снизилось по сравнению с прошлым годом.Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Специалисты провели анализ количество чеков и средней суммы покупки по картам банка за первые девять месяцев этого года.

«В текущем году доля покупок в книжных магазинах выросла до 76% за счет снижения оплат изданий онлайн — 24%. После 2020 года, в котором были серьезные карантинные ограничения, люди стали все чаще отдавать предпочтения походу в книжные магазины», — процитировало агентство данные исследования.

В банке отметили, что за аналогичный период 2020 года данные были совсем другими: в обычных магазинах покупали 67% книг, а в онлайн — 33%. при этом сейчас средний чек в книжном составляет 749 рублей в 2021 году и 721 рубль в 2020 году, а в онлайн-магазине 1148 рублей в 2021-м и 1158 рублей в 2020-м.

Эксперты подчеркнули, что в этом году, как и в прошлом, женщины покупали книги чаще мужчин (57% против 43%), однако сумма их чеков была меньше. Средний чек одной покупки у женщин равен 739 рублей, а у мужчин — 987 рублей. Такое явление исследователи объяснили тем, что женщины чаще покупают недорогую учебную литературу и обучающие материалы для детей в сады и школы, когда мужчины приобретают подарочные издания, серии и собрания сочинений.