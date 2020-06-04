Россияне стали чаще покупать большие бутылки водки и виски

Россияне стали больше покупать крепкого алкоголя в крупной таре. Особенно это заметно для водки и виски. Эксперты объясняют это желанием создать запасы на время изоляции.

Как выяснила компания Nielsen, на которую ссылается газета «Ведомости», в апреле 2020 года продажи водки в бутылках больше одного литра увеличились на 19% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Причем до этого спрос снижался.

Кроме того, жители России стали покупать больше виски в бутылках по 1-2 литра. Его продажи в крупной таре выросли на 52%. При этом в целом, по данным за год, виски стали меньше покупать на 5%.

По мнению экспертов Nielsen, россияне запаслись алкоголем на время изоляции.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что рост спроса на водку в крупной таре действительно есть, но он начался не на самоизоляции, а еще в январе. Он объясняет это более низкой ценой алкоголя в большой бутылке.

Компания Nielsen в исследовании спроса на алкоголь в крупной таре учитывала продажи в городах России с населением больше 10 тысяч человек.