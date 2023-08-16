Общество 16 августа 2023, 15:35 Россияне стали чаще покупать билеты на концерты и фестивали

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В первом полугодии 2023 года в среднем россияне тратили на билеты на концерты и фестивали 4,5 тысячи рублей. Продажи выросли более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ИА НСН.

Также высокой осталась востребованность театров и стендапов. Самыми популярными проектами стали фильм «Чебурашка», мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» и выставка «Панк-культура. Король и Шут».

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Директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили отметил, что в компании отметили рост продаж на 75%.

«В этом году „Яндекс Афиша“ впервые раскрыла цифры по продаже билетов. За первое полугодие 2023 года удалось продать почти 9 млн билетов, что на 75% больше, чем годом ранее», — рассказал он.