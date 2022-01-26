Россияне стали чаще покупать автохимию, ледорубы и зимнюю спецодежду

В январе 2022 года в онлайн-гипермаркете товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» самыми покупаемыми товарами стали зимняя одежда, спецодежда, ледорубы, автохимия, чехлы и накидки для автомобиля. Об этом рассказала «Газета.ru».

Также россияне массово скупают лыжные крепления и сноуборды, шапки-маски и шапки-ушанки, куртки Аляски и зимние костюмы, металлические ледорубы, зарядные устройства, аккумуляторные и электрические снегоуборщики.

В Москве и Санкт-Петербурге наибольшим спросом пользуется зимняя одежда. В Челябинске наиболее популярной категорией товаров стала автохимия, в Новосибирске также увеличился спрос на эту продукцию. Кроме того, в январе этого года в этом регионе часто покупали ледорубы.

Среди жителей Перми увеличился спрос на зимнюю спецодежду, а среди жителей Ростова-на-Дону товаром сезона стала снегоуборочная техника. В Саратове выросли продажи автохимии.