Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

В России вырос спрос на антидепрессанты. Специалисты не исключают, что продажи увеличились из-за плохих новостей.

Россияне начали скупать этот вид лекарств в последние две недели зимы. Это следует из данных аналитической DSM Group. Агентство подготовило эту информацию для РБК.

Больше всего в этом году покупают антидепрессанты «Ципралекс», «Золофт», «Феварин», «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер». Среди снотворных и седативных средств популярностью пользуются «Ново-Пассит», «Корвалол», валериана и пустырник.

Президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова рассказала, что на увеличение продаж мог повлиять отложенный спрос продаж или подготовка к весеннему сезону. Ведь именно в этот период обостряются психологические и эмоциональные проблемы.

«Однако говорить о прямой корреляции нельзя, потому что антидепрессанты — рецептурные препараты», — пояснила она.

А вот рост продаж легких противотревожных средств могли спровоцировать новости про коронавирус и проблемы в российской экономике. Такое мнение высказал директор по развитию медицинской компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По последним данным, в России новым типом коронавируса заболели 34 человека. Большинство из них недавно вернулись из Италии. Эта страна входит в тройку лидеров по распространению COVID-19. Там вирусом заразились 15 тысяч человек, еще более тысячи умерли. Не лучше дела обстоят в Южной Корее и Иране. А в Китае, откуда коронавирус разошелся по миру, заявили о спаде эпидемии.