Общество 20 марта 2023, 13:53 Россияне стали чаще отказываться от предложений о работе из-за низких зарплат

Читать 360tv в

Количество отказов на приглашения о работе после собеседований стало рекордным за последние восемь лет. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на исследование SuperJob.

Чаще всего соискатели не принимают предложения из-за низких зарплат. Такой ответ дали 28% опрошенных. Также среди причин назвали несоответствия между тем, что указано в описании вакансии и реальными обязанностями. Часть отказов связана с неудобным графиком.

Реклама

Чаще отказываются от работы женщины, данные опроса показали, что их 57%. Мужчины не соглашаются чуть реже — их 53% среди респондентов.

Реклама

Авторы: