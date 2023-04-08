Общество 08 апреля 2023, 10:38 Россияне стали чаще отдыхать на отечественных горнолыжных курортах Спрос на горнолыжные курорты России за зимний сезон увеличился на 15% Freepik

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Россияне стали чаще отдыхать на горнолыжных курортах страны. Спрос на такой вид отдыха по итогам зимнего сезона вырос на 15%, написал «Коммерсант».

Наиболее востребованной в минувшем сезоне стала Красная Поляна — на нее пришлось 58% продаж туров. На втором месте по популярности с показателем 20% идет Домбай. Также россияне покупали путевки на горнолыжные курорты Архыза, Приэльбрусья и Шерегеша.

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В среднем за тур россияне платили 70,5 тысячи рублей — на 10% больше, чем в прошлом сезоне. Больше всего при этом подорожали путевки на Красную Поляну — на 30%.

Доля зарубежных направлений в прошедшем сезоне оказалась незначительной. Те, кто выбирал отдых за границей, в основном ехали в Армению, Турцию, Грузию и Андорру.

Ранее россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Сочи на 30%. По информации представителя туроператоров, связно это с потерей интереса к Крыму из-за закрытого аэропорта в Симферополе и затрудненному проезду по Крымскому мосту. В Ассоциации туроператоров России также уведомили о росте стоимости туров на курорты Египта.