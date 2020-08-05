Россияне стали чаще отдавать детей в дом ребенка

Уточняется, что больше всего детей поступили в организации Мурманской области — 795. Помимо прочего, антирекорд был зафиксирован в Кемеровской области (645) и в Красноярском крае (541).

Еще в список вошли Иркутская и Челябинская области. А самые маленькие показатели эксперты отметили в Ямало-Ненецком автономном округе (10 детей), Калмыкии (11) и Карачаево-Черкесии (14).