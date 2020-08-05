Россияне стали чаще отдавать детей в дом ребенка
Жители России стали чаще отдавать детей в дома ребенка. Так, в минувшем году в соответствующие учреждения поступили 11,3 тысячи детей. В 2018 году эта цифра составляла 11 тысяч, сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на информацию Минздрава России.
Уточняется, что больше всего детей поступили в организации Мурманской области — 795. Помимо прочего, антирекорд был зафиксирован в Кемеровской области (645) и в Красноярском крае (541).
Еще в список вошли Иркутская и Челябинская области. А самые маленькие показатели эксперты отметили в Ямало-Ненецком автономном округе (10 детей), Калмыкии (11) и Карачаево-Черкесии (14).