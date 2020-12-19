Россияне стали чаще оформлять наследство во время пандемии
По данным РБК, такую тенденцию заметили эксперты. Управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацева предположила, что тяжелые события этого года спровоцировали мысли о планировании наследства. С ней согласился партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Архипов.
Управляющий партнер Bryan Cave Leighton Paisner в России Андрей Гольцблат рассказал, что популярность услуг по оформлению наследства выросла в последние три-пять лет. Он связывает это с тем, что поколение российских предпринимателей, построивших бизнес в 90-х и нулевых, подошло к возрасту, когда люди начинают задумываться над подобными вопросами.
Кроме того, за последнее время скончались несколько состоятельных бизнесменов.
«Все это, безусловно, подталкивает при жизни задуматься о судьбе состояния, сохранении бизнеса, преемственности», — пояснил Гольцблат