Россияне стали чаще оформлять наследство во время пандемии

Предприниматели стали чаще обращаться за услугой оформления наследства в период пандемии. Увеличилось число предпринимателей, которые стали планировать передачу своих активов.

По данным РБК, такую тенденцию заметили эксперты. Управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацева предположила, что тяжелые события этого года спровоцировали мысли о планировании наследства. С ней согласился партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Архипов.

Управляющий партнер Bryan Cave Leighton Paisner в России Андрей Гольцблат рассказал, что популярность услуг по оформлению наследства выросла в последние три-пять лет. Он связывает это с тем, что поколение российских предпринимателей, построивших бизнес в 90-х и нулевых, подошло к возрасту, когда люди начинают задумываться над подобными вопросами.

Кроме того, за последнее время скончались несколько состоятельных бизнесменов.

«Все это, безусловно, подталкивает при жизни задуматься о судьбе состояния, сохранении бизнеса, преемственности», — пояснил Гольцблат