Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Число микрозаймов, которые россияне оформили в марте 2020 года, по подсчетам организации, возросло на треть по сравнению с тем же периодом 2019-го. В общей сложности за март россияне оформили на краткосрочные займы 17 миллионов заявок. Отмечается, что обычно за месяц оформляется около 12-13 миллионов заявок.

Специалисты объяснили рост спроса совокупностью факторов, и главным из них назвали эпидемию коронавируса. Россияне увеличили закупки продуктов, в результате объем трат вырос на 10-20%, и денег стало не хватать.

Микрозайм, целью которого была покупка продукты «на черный день», оформили до 20% заемщиков. 15% граждан, которые оформили займ, нуждались в дополнительных средствах для покупки товаров, цены на которые могут повыситься на фоне ослабления рубля.

Одно из прошлых исследований организации показало, что российских мужчин в долговую яму затянули подарки любимым женщинам на 8 марта. По данным исследования, больше всего займов было оформлено мужчинами из Москвы и Подмосковья, Новосибирска и Красноярска.