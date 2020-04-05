    05 апреля 2020, 05:37

    Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

    Валерия Шафирко

    На фоне коронавируса россияне стали чаще оформлять микрозаймы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Юником24».
    Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

    Число микрозаймов, которые россияне оформили в марте 2020 года, по подсчетам организации, возросло на треть по сравнению с тем же периодом 2019-го. В общей сложности за март россияне оформили на краткосрочные займы 17 миллионов заявок. Отмечается, что обычно за месяц оформляется около 12-13 миллионов заявок.

    Специалисты объяснили рост спроса совокупностью факторов, и главным из них назвали эпидемию коронавируса. Россияне увеличили закупки продуктов, в результате объем трат вырос на 10-20%, и денег стало не хватать.

    Микрозайм, целью которого была покупка продукты «на черный день», оформили до 20% заемщиков. 15% граждан, которые оформили займ, нуждались в дополнительных средствах для покупки товаров, цены на которые могут повыситься на фоне ослабления рубля.

    Одно из прошлых исследований организации показало, что российских мужчин в долговую яму затянули подарки любимым женщинам на 8 марта. По данным исследования, больше всего займов было оформлено мужчинами из Москвы и Подмосковья, Новосибирска и Красноярска.