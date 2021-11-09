Россияне стали чаще обращаться к трихологам на фоне COVID-19

Россияне стали чаще жаловаться на седину и выпадение волос и обращаться к врачам с этими проблемами. Об этом Ura.ru рассказала трихолог Юлия Нагайцева.

Она пояснила, что выпадение волос является одним из самых распространенных последствий ковида, а появление седины, особенно у молодых людей, связано с высоким уровнем стресса.

«Кто-то потерял работу, у кого-то родственники пострадали, и, конечно, в таком эмоциональном состоянии о красивой шевелюре и состоянии организма в целом говорить не приходится», — сказала врач.

На седину стали все чаще жаловаться молодые пациенты. Причиной таких проблем может быть нехватка различных веществ в организме.

«В последнее время проблема помолодела. После 25 лет появление седины является нормой, до этого возраста — патологией, если это не генетическая проблема. Фактором для появления первой седины в юном возрасте может стать железодефицитная анемия, дефицит меди, цинка, и при их восполнении мы можем восстановить дальнейшую потерю пигмента, а, возможно, и полностью вернуть», — рассказала Нагайцева.