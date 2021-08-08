Россияне стали чаще наведываться в супермаркеты

Россияне стали чаще ходить в супермаркеты в первом полугодии 2021 года. При этом средний чек увеличился на 13%, дойдя до суммы 675 рублей.

«На статистике, судя по всему, сказался строгий локдаун, который выпал на первую половину прошлого года. Тогда как в текущем году карантинные ограничения на посещение общественных мест были менее строгими», — привел ТАСС комментарий банка «Русский стандарт» проводившего исследование.

По данным кредитной организации, в среднем россияне ходили в супермаркет 13 раз в месяц. В первом полугодии 2020 года они приходили за покупками 12 раз в месяц. Но во время пандемии у жителей страны вырос и интерес к онлайн-шопингу. Доля клиентов, заказывающих товары в Сети, составила 10,2%. В прошлом году показатель находился на отметке 7,9%. Средний чек составил 2787 рублей, что в 4,4 раза выше по сравнению с офлайн-покупками.

Еще специалисты банка проанализировали возраст посетителей супермаркетов. Они выяснили, что самый высокий средний чек был у россиян в возрасте от 41 до 50 лет. Сумма составила 727 рублей. При этом чаще всего делали покупки те, кому от 31 до 40 лет.