Россияне стали чаще менять имена и фамилии

Специалисты назвали пять регионов, где чаще всего меняли имя и фамилию. В список вошли: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область.

Минимальное количество случаев зарегистрировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области.

Напомним, что смена персональных данных не снимает с человека ответственность перед государством.