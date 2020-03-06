Россияне стали чаще менять имена и фамилии
В прошлом году количество россиян, сменивших имя и/или фамилию, увеличилось на 3,8 тысячи. Всего в 2019 году 91,3 тысячи людей воспользовались такой возможностью. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Специалисты назвали пять регионов, где чаще всего меняли имя и фамилию. В список вошли: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область.
Минимальное количество случаев зарегистрировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области.
Напомним, что смена персональных данных не снимает с человека ответственность перед государством.