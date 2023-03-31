Общество 31 марта 2023, 13:00 Россияне стали чаще менять фамилию и инициалы за последние 10 лет

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В России за последние 10 лет люди стали чаще менять свою фамилию и инициалы. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Минюста.

Согласно статистике, в прошлом году заявления на изменения в документах подали более 126 тысяч человек, а в 2012 — чуть более 80 тысяч.

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Причины, по которым люди меняют свои данные, могут быть разными. На первом месте стоит стремление сделать свою жизнь другой. Также людям нередко не нравится, как сочетаются имя и фамилия, или считают их неблагозвучными.

«Третья причина — негативные ассоциации с неприятным для себя человеком, это может быть родственник или однофамилец, тезка. Четвертой причиной является сложность имени или, наоборот, его простота и частая встречаемость. И на пятом месте — желание уйти в тень, скрыться, обнулить прошлое», — отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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