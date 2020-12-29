Россияне стали чаще интересоваться зарубежным жильем ради гражданства

В 2020 году россияне стали чаще задумываться о покупке зарубежной недвижимости под приобретение вида на жительство или гражданства. В зависимости от направления число запросов выросло на 20–50%, рассказала директор департамента зарубежной недвижимости агентства Knight Frank Марина Шалаева.

В 2021 году, если к майским праздникам границы начнут постепенно открывать, спрос увеличится еще на 15–30%, заявила «Известиям» Шалаева.

Юрист адвокатского бюро Евгения Федореева отмечает, что во время карантина свободно передвигаться по миру могли только владельцы иностранного паспорта или вида на жительство. Поэтому среди россиян запросы на покупку недвижимости под эти цели выросли.

При этом общее число заключенных сделок за год сократилось, уточнил глава отдела продаж агентства Kalinka International Денис Перковский.

По словам Федореевой, минимальная стоимость недвижимости для получения вида на жительство составляет в среднем 250–500 тысяч евро (22,5–45 миллионов рублей). Адвокат Алим Бишенов добавил, что чем южнее страна в Европе, тем ниже порог для инвестиций в гражданство.