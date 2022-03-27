Россияне стали чаще интересоваться вторичным рынком техники

Россияне стали чаще покупать подержанную технику. Рост интереса к вторичному использованию вырос в марте. Это показал опрос сервисов по размещению объявлений.

Результат исследования опубликовало РИА «Новости».

Крупнейший российский сервис объявлений «Авито» сообщил, что успешных сделок по вторичной продаже ноутбуков стало больше на 28%. Продажи бывших в употреблении мобильных телефонов «с рук» выросли на 16%.

Социальная сеть «ВКонтакте», внутри которой есть раздел для продажи различных товаров, также сообщил о росте интереса россиян к подержанной технике. По данным «ВКонтакте», средняя цена электроники на вторичном рынке выросла на 13%. Увеличение стоимости произошло в марте.

Представители соцсети сказали, что интерес к портативной и бытовой технике вырос на 35%. Успешных продаж на вторичном рынке электроники стало больше на 23%. Больше половины (51%) запросов принадлежит смартфонам и планшетам. Бытовую технику искали 20% пользователей соцсети, а компьютерную — 17,5%.