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    27 марта 2022, 08:54

    Россияне стали чаще интересоваться вторичным рынком техники

    Россияне в марте проявили повышенный интерес к вторичному использованию техники

    Анна Усачева

    Россияне стали чаще покупать подержанную технику. Рост интереса к вторичному использованию вырос в марте. Это показал опрос сервисов по размещению объявлений.

    Россияне стали чаще интересоваться вторичным рынком техники

    Результат исследования опубликовало РИА «Новости».

    Крупнейший российский сервис объявлений «Авито» сообщил, что успешных сделок по вторичной продаже ноутбуков стало больше на 28%. Продажи бывших в употреблении мобильных телефонов «с рук» выросли на 16%.

    Социальная сеть «ВКонтакте», внутри которой есть раздел для продажи различных товаров, также сообщил о росте интереса россиян к подержанной технике. По данным «ВКонтакте», средняя цена электроники на вторичном рынке выросла на 13%. Увеличение стоимости произошло в марте.

    Представители соцсети сказали, что интерес к портативной и бытовой технике вырос на 35%. Успешных продаж на вторичном рынке электроники стало больше на 23%. Больше половины (51%) запросов принадлежит смартфонам и планшетам. Бытовую технику искали 20% пользователей соцсети, а компьютерную — 17,5%.