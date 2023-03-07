Общество 07 марта 2023, 13:05 Россияне стали чаще интересоваться услугами нянь и специалистов по уборке

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Россияне стали чаще пользоваться услугами специалистов по воспитанию детей и уборке дома. За последние три года спрос на эти услуги вырос на 63%, сообщил Life со ссылкой на данные сервиса «Авито.Услуги».

Согласно данным платформы, по сравнению с прошлогодними показателями спрос на нянь в 2023 году увеличился на 15%. Средняя стоимость такой услуги в России начинается от 250 рублей в час.

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Также в стране вырос спрос на клининг — за последние три года он увеличился на 131%. В среднем цена за уборку одной комнаты стартует от 500 рублей.

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